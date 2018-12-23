Трамп обвинил в позерстве ушедшего в отставку представителя США по борьбе с ИГ

Вашингтон, 23 декабря. Заявление специального представителя США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 Бретта Макгерка об уходе в отставку является позерством, о чем заявил американский президент Дональд Трамп.

«Бретт Макгерк, которого я не знаю, был назначен президентом (Бараком) Обамой в 2015 году, — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter. — Он должен был уйти в феврале, но ушел в отставку прямо перед этим. Позер?».

Как отметил глава Белого дома, из-за фейковых новостей раздувается «огромное событие из ничего», передает RT.

When President Obama ingloriously fired Jim Mattis, I gave him a second chance. Some thought I shouldn’t, I thought I should. Interesting relationship-but I also gave all of the resources that he never really had. Allies are very important-but not when they take advantage of U.S. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Макгерк подал в отставку из-за несогласия с решением президента США Дональдом Трампом вывести войска из Сирийской Арабской Республике. Перед ним подал в отставку глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.





1 Организация запрещена на территории РФ.