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Новороссия

Три населенных пункта ЛНР попали под огонь ВСУ

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Три населенных пункта ЛНР попали под огонь ВСУ

Луганск, 23 декабря. Украинские военные за минувшие сутки четыре раза подвергали обстрелам территории Луганской народной республики, о чем рассказали в народной милиции ЛНР.

Согласно приведенным данным, в ходе обстрела ВСУ применяли минометы, вооружение боевой машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем оказались районы сел Смелое и Сокольники, поселка городского типа Донецкий.

Напомним, ранее министерство государственной безопасности Донецкой народной республики сообщило, что ВСУ готовят провокацию на химических предприятиях ДНР.

Автор: Тимур Румянцев
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