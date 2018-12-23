Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Нью-Йорк, 23 декабря. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла украинскую резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. По словам представителя постпредства РФ, данная резолюция основана на недостоверной и сфальсифицированной информации, а также чрезвычайно политизирована.

65 стран проголосовали за принятие документа, 27 высказались против, воздержалось 70.

Как отметил российский дипломат, о «крымских татарах, стали печься» лишь тогда, когда Крым вернулся в состав России. При этом до 2014 года полуостров был депрессивным регионом.

Напомним, ранее сообщалось, что Пятый комитет ГА ООН отказался выделять деньги на проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму, подготовленный Украиной.