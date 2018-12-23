Черногория намерена создать независимую от Сербии церковь

Подгорица, 23 декабря. Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что автокефальность черногорской православной церкви (ЧПЦ) является «несомненным историческим фактом».

Мнение экспертов, утверждавших, что предоставление автокефалии Украине незамедлительно вызовет цепную реакцию, подтвердилось. О своем намерении отделиться от Сербской православной церкви заявила Черногория.

По мнению Джукановича, непризнанная ЧПЦ должна «сделать для собственной организации и для поднятия авторитета среди местного населения и международной общественности». Президент Черногории выразил уверенность, что работу по обновлению автокефальной ЧПЦ необходимо продолжить.

Отметим, что значительная часть православных верующих Черногории являются прихожанами Сербской православной церкви. Непризнанную ЧПЦ возглавляет ранее лишенный сана в Сербской церкви «патриарх» Миращ Дедеич.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат предоставил автокефалию раскольнической структуре на Украине. 15 декабря в Киеве прошел так называемый «объединительный собор». Главой «единой церкви» был выбран Епифаний Думенко.

В РПЦ решение Константинополя назвали неканоническим и политическим. Синод РПЦ заявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом