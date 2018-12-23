Французские протестующие «казнили» чучело Макрона

Ангулем, 23 декабря. Демонстранты во Франции устроили показательный суд над чучелом президента страны Эммануэля Макрона, после чего «казнили» его.

В акции «желтых жилетов» во французском городе Ангулем приняли участие около 90 человек. В пятницу, 21 декабря, они устроили фиктивный суд, обвиняемым на котором выступило чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Демонстранты вынесли чучелу приговор, после чего обезглавили его.

Действия протестующих осудили городские власти Ангулема.

«Кукла с изображением лица Макрона была обезглавлена. Эти факты серьезно влияют на личность и обязанности президента», — заявила глава администрации города Мари Лажус.

Действия демонстрантов могут выступить поводом для возбуждения уголовного дела. В данный момент полиция начала расследование по факту призыва к совершению преступления и неуважения к суду.

В демонстрациях «желтых жилетов», продолжившихся в эти выходные во Франции, приняли участие более 38 тысяч человек. Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, примерно 220 протестующих были задержаны за различные нарушения, 81 демонстрант помещен под стражу.

Напомним, акции «желтых жилетов» продолжаются во Франции уже шестые выходные подряд. Протестующие, недовольные грядущим повышением цен на топливо, а также экономической политикой властей, впервые вышли на улицы 17 ноября. В данный момент акции протеста продолжаются, несмотря на значительные уступки со стороны правительства страны.