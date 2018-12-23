Москва, 23 декабря. Представитель постпредства России при ООН сообщил, что пятый (экономический) комитет Генеральной ассамблеи всемирной организации отказался выделять деньги на проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму, подготовленный Украиной.

«Хотел бы выразить отдельную признательность Пятому комитету Генассамблеи, который несколько часов назад отказался выделять денежные средства из регулярного бюджета на реализацию данной резолюции», — отметил он.

Проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму был принят 15 ноября Третьим комитетом Генассамблеи ООН, который отвечает за культурные, гуманитарные и социальные вопросы. Позже в ходе заседания Пятого комитета российская сторона потребовала объяснить причины, по которым на ее реализацию должны тратиться деньги.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что внесенная в ООН резолюция Украины против России является политизированным документом.