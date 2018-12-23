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В ГА ООН отказались выделить деньги на проект резолюции Украины по Крыму

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В ГА ООН отказались выделить деньги на проект резолюции Украины по Крыму

Москва, 23 декабря. Представитель постпредства России при ООН сообщил, что пятый (экономический) комитет Генеральной ассамблеи всемирной организации отказался выделять деньги на проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму, подготовленный Украиной.

«Хотел бы выразить отдельную признательность Пятому комитету Генассамблеи, который несколько часов назад отказался выделять денежные средства из регулярного бюджета на реализацию данной резолюции», — отметил он.

Проект резолюции по нарушению прав человека в Крыму был принят 15 ноября Третьим комитетом Генассамблеи ООН, который отвечает за культурные, гуманитарные и социальные вопросы. Позже в ходе заседания Пятого комитета российская сторона потребовала объяснить причины, по которым на ее реализацию должны тратиться деньги.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что внесенная в ООН резолюция Украины против России является политизированным документом

 

 

Автор: Алексей Громов
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