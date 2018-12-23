Роскосмос выбрал облик новой сверхтяжелой ракеты для полетов к Луне

Москва, 23 декабря. В Роскосмосе выбрали в качестве базового облика ракеты для отправки на Луну проект, предложенный ракетно-космическим центром «Прогресс» и руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

О решении научно-технического совета Роскосмоса сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической области. Ранее стало известно, что по задумке Рогозина и представителей РКЦ «Прогресс» ракетный двигатель РД-180, поставляемый в США, может быть использован на новой российской ракете.

Позже руководитель «Прогресса» Дмитрий Баранов пояснил, что РД-180 планируется установить на центральный блок сверхтяжелой ракеты грузоподъемностью 103 тонны. Кроме того, блок оснастят шестью двигателями РД-171. Согласно проекту, ракета будет включать в себя также разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне.

В 2017 году Роскосмос заказал разработку проекта сборочного комплекса под сверхтяжелую ракету на космодроме «Восточный». Тогда стало понятно, что речь идет о ракете высотой более 100 м.

До 15 января будущего года Роскосмос обязался внести на рассмотрение правительства проект федеральной целевой программы, рассчитанной до 2024 года, по созданию сверхтяжелой ракеты. Речь идет о разработке ракеты, создании опытного образца и проведении одного беспилотного запуска в облет Луны.