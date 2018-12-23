Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске

Пермь, 23 декабря. В аварийной шахте в Соликамске, где в субботу произошло возгорание, были обнаружены тела восьми горняков, о чем рассказали в пресс-службе главы Пермского края.

Согласно приведенным данным, два тела были обнаружены на первом уровне, тела еще шестерых человек — на втором и третьем уровнях. В настоящее время спасатели готовятся еще к одному спуску, добавили в пресс-службе, передает ТАСС.

В настоящее время судьба девятого пропавшего горняка неизвестна. Сейчас спасатели готовятся еще к одному спуску.

В субботу днем на строящемся стволе шахты ПАО «Уралкалий» произошло возгорание. Восемь человек вывели на поверхность из района задымления, еще девять горняков остались на глубине 364 метров. Сседственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту трагедии.