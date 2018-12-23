В Раде призвали Порошенко создать Ставку Верховного главнокомандующего

Киев, 23 декабря. В проекте обращения к президенту Украины Петру Порошенко об объявлении войны России, подготовленном депутатом Рады Виталием Куприем, содержится инициатива о создании ставки верховного главнокомандующего для «организации отпора агрессору».

Пояснительная записка к обращению Куприя опубликована на сайте Верховной рады. Как следует из текста документа, депутат Рады предлагает начать уголовное преследование «коллаборационистов страны-агрессора», которые, якобы, представляют угрозу национальной безопасности Украины. Еще одно чаяние «инициатора войны» состоит в энергетической независимости его страны — Куприй предлагает организовать на Украине производство топлива для АЭС и отключиться от энергосистемы РФ.

Напомним, проект «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с РФ» внесен на рассмотрение Верховной рады 21 декабря.

Комментируя инициативу Виталия Куприя, депутат Государственной думы России Наталья Поклонская порекомендовала украинским парламентариям «проспаться, отдохнуть и прийти в себя».