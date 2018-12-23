Кадыров рассказал о жизни детей россиян, вернувшихся из Сирии и Ирака

Грозный, 23 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что возвращенные в РФ из Сирии и Ирака дети россиян не имеют проблем и живут нормальной жизнью.

«Нормально живут [вывезенные дети из Сирии и Ирака], у нас [их] нет в детдомах, все живут у родственников, абсолютно у них нет проблем, — сказал чеченский лидер в эфире телеканала «Москва-24»в субботу. — Живут как обычные люди».

Напомним, более 100 женщин и детей — жителей Чечни, Дагестана, Тверской области и других российских регионов, а также граждан Казахстана и Узбекистана — было эвакуировано в Россию при содействии чеченских властей. Еще 2 тысячи российских женщин и детей, которые в настоящее время находятся в Сирии и Ираке, ожидают возвращения на Родину, о чем свидетельствуют данные чеченских правозащитников.