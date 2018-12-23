Российского туриста арестовали за первое на Шпицбергене ограбление банка

Лонгйир, 23 декабря. По данным норвежской полиции, российский турист впервые в истории острова ограбил единственный на Шпицбергене банк.

Вооруженное ограбление банковской конторы в городе Лонгйир на Шпицбергене состоялось утром в пятницу, 21 декабря. Как сообщают в администрации губернатора острова, единственным подозреваемым в совершении преступления является российский турист.

«29-летний гражданин РФ, который находился на Шпицбергене как турист, посетил банк в 10​​​.40 в пятницу и с угрозой овладел около 70 тысячами крон. Он воспользовался винтовкой типа Маузер, взятой на прокат на законных основаниях», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был задержан в максимально короткий срок, он даже не успел покинуть город. Но если бы и успел — куда-либо деться с острова площадью в 228 квадратных километров ему, не привлекая внимания, было бы практически невозможно. Гражданина РФ доставили в норвежский город Тромсе, где заключили под стражу на четыре недели.

Отмечается, что в ходе ограбления никто их троих служащих банка не пострадал, а местные жители назвали случившееся «сюрреалистичным».

Ранее телеканал «RT» сообщал о том, что в Бразилии 12 человек погибли в результате неудачной попытки ограбления банка группой вооруженных бандитов.