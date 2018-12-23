«Катастрофичные события»: Washington Post раскрыла детали разговора Трампа и Эрдогана о Сирии

Вашингтон, 23 декабря. Телефонный разговор лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана обернулся «безудержной катастрофой» — детали разговора глав двух государств о Сирии раскрыла газета The Washington Post.

Американские журналисты назвали минувшие семь дней «бурной неделей», которая началась с телефонного разговора между Трампом и Эрдоганом. Напомним, Дональд Трамп объявил о выводе войск США из Сирии в минувший вторник, 18 декабря, отметив, что главная цель их присутствия выполнена — нанесено поражение силам ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ).

Позднее Реджеп Эрдоган заявил, что Трамп принял решение о выводе войск после разговора с ним, но Белый дом опроверг эту информацию.

Как сообщает The Washington Post, в ходе общения по телефону турецкий лидер интересовался у своего американского коллеги, почему США продолжают поставлять вооружения курдским повстанцам и поддерживать их в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ), если уже заявлено о победе над Исламским государством1 (запрещена в РФ).

«Знаете что? Она (Сирия — прим. ФАН) ваша», — сказал в ответ, по данным газеты, Дональд Трамп.

Журналисты издания отмечают, что решение американского лидера было абсолютно непредсказуемым и о подобных его намерениях не знал никто ни в Белом доме, ни в Конгрессе, ни в Пентагоне. Это вызвало «катастрофичные события» даже по меркам бурных времен президентства Трампа. На данном этапе они закончились, подчеркивает The Washington Post, отставкой министра обороны США Джима Мэттиса.

Решение о выводе войск из Сирии вызвало в американских правящих кругах крайне противоречивую реакцию. В меньшинстве остались те, кто считает, что Трамп выполнил данное ранее обещание. А для большинства этот шаг стал «капитуляцией» перед Россией и Ираном.

Как подчеркивает издание, советники неоднократно пытались переубедить Трампа, но здесь свое, похоже, взяла жилка бизнесмена — президент напомнил о том, что пребывание американской армии в Сирии стоит «целое состояние» и попросил напомнить — что с этого получают США.

В субботу, 22 декабря, Дональд Трамп заявил, что ликвидацию остатков террористических группировок в Сирии могут взять на себя другие страны, в том числе — Турция.

1 Организация запрещена на территории РФ.