Украинские пограничники получили новый катер

Мариуполь, 23 декабря. Украинские пограничники из мариупольского морского отряда получили новый малый катер проекта UMS-1000 PC 12 M-2.

Украинский военный портал сообщает, что новый катер, оснащенный двумя дизельными двигателями повышенной мощности, способен развивать скорость до 45,5 узлов и предназначен для использования на реках, закрытых водоемах и в прибрежной морской зоне. В составе отряда береговой охраны катер получил бортовой номер BG-25.

Напомним, UMS-1000 — это серия катеров украинского производства, специально разработанных для несения патрульной службы и других аналогичных функций. Водоизмещение катера составляет 7,4 тонны.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ВМС Украины получат четыре новых катера проекта «Гюрза» взамен утраченных в ходе Керченского инцидента.

Напомним, в ноябре нынешнего года три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Экипажи кораблей проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Российские пограничники были вынуждены применить оружие и силой остановить украинские суда. В результате корабли были задержаны, а их экипажи арестованы по подозрению в незаконном пересечении границы РФ.