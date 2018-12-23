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В Белом доме отреагировали на «планы Трампа» уволить главу ФРС

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В Белом доме отреагировали на «планы Трампа» уволить главу ФРС

Вашингтон, 23 декабря. Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп никогда не предлагал уволить главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он этом он написал в своем Twitter после разговора с главой Белого дома.

Как отметил Пауэлл, Трамп сказал ему, что никогда не предлагал уволить Пауэлла. При этом президент США заявил, что не согласен с политикой ФРС.

«Но я никогда не предлагал уволить председателя Джея Пауэлла, равно как не думаю, что у меня есть право на это», — процитировал Трампа министр, передает RT.

Напомним, ранее руководитель Пентагона Джеймс Мэттис предложил президенту США Дональду Трампу найти министра обороны с более схожими взглядами.

Автор: Тимур Румянцев
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