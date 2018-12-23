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Дети брянских чиновников отдохнули в Турции за счет благотворителей — СМИ

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Дети брянских чиновников отдохнули в Турции за счет благотворителей — СМИ

Москва, 23 декабря. Дети чиновников из города Клинцы Брянской области съездили на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, сообщает региональный портал «Клинцы.Инфо». 

Издание утверждает, что в марте текущего года 50 детей из Клинцов отдохнули в турецком городе Демре. Средства на эту поездку были взяты из благотворительного фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Данный фонд оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями, а также несовершеннолетним, которые находятся в трудных жизненных ситуациях.

Как пишет портал, в реальности же в Турцию отправили детей депутатов, чиновников, а также сотрудников правоохранительных органов города Клинцы.

Выяснилось, что при распределении бесплатных путевок были допущены нарушения, что подтвердили в прокуратуре Клинцов, о чем пишет издание «Брянские новости». В надзорном ведомстве пояснили, что дети для поездки отбирались властями по собственному усмотрению, при это местных жителей не уведомили об этой акции благотворительного фонда.

В интервью изданию «Брянск Today» глава Клинцов Олег Шкуратов заявил, что в Турцию, как он утверждает, поехали те дети, которые добились успехов в общественной деятельности, спорте, учебе. Его дочь также посетила турецкий курорт, потому что, по словам Шкуратова, она является победителем и призером соревнований по легкой атлетике. Глава Клинцов подчеркнул, что в этой ситуации он не видит никакой проблемы.

Напомним, ранее сообщалось, что уральская чиновница Ольга Глацких, заявившая молодежи, что государство им «ничего не должно, а родителей не просили рожать», лишилась права на жилищную субсидию.

Автор: Алексей Громов
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