Мощное цунами накрыло Индонезию: десятки жертв, более 150 раненых

Джакарта, 23 декабря. В результате мощных подземных толчков в районе Зондского пролива цунами обрушилось на побережье Индонезии.

Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 20 человек, в списке получивших различные травмы — еще 165 индонезийцев. Сведений о пострадавших туристах пока не поступало. О цунами, обрушившемся на индонезийское побережье, сообщил сайт Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным, которые приводят в ведомстве, два человека числятся пропавшими без вести, поэтому не исключено, что число жертв может возрасти.

Ранее «Известия» писали о том, что 28 сентября нынешнего года в Индонезии произошли два сильных землетрясения. Эпицентр находился вблизи города Палу на острове Сулавеси. Через несколько часов на регион обрушилось цунами, высота волн которого достигала 2 м.

16 декабря вулкан на Сулавеси снова «проснулся» один из вулканов, выбросив столб дыма и пепла на высоту около 5 км, однако подземных толчков в тот день зафиксировано не было.