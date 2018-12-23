Украина потеряла почти 20 процентов населения

Киев, 23 декабря. Почти 20% украинцев покинули страну, чтобы зарабатывать на жизнь за рубежом — об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

По словам чиновника, более трех миллионов украинцев работают за границей на постоянной основе, от семи до девяти миллионов уезжают на заработки от случая к случаю.

По данным государственной службы статистики Украины, население страны составляет немногим более 42-х млн человек. Таким образом, примерно каждый пятый украинец покинул страну в поисках лучшей жизни, сообщает «Лента.ру».

Как заявил Андрей Рева, существенная часть украинцев работает в Польше — около двух миллионов человек. Из них не более 50% имеют официальную работу и хотя бы какие-то социальные гарантии.

Как пишут «Известия», бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов сообщил, что около трех миллионов граждан Украины работают в России, занимая, преимущественно, невостребованные россиянами рабочие места.

«Они работают на низкоквалифицированной работе, которую не хотят выполнять москвичи, питерцы и так далее», — рассказал Куликов.

По словам экс-депутата, причина ситуации с трудовой миграцией заключается в недружественной политике властей Украины по отношению к собственным гражданам.

В начале текущего года агентство Bloomberg обнародовало данные, согласно которым на Украине из-за массовой трудовой эмиграции возможно возникновение дефицита рабочей силы.

Как сообщает агентство, в течение 2015-2017 годов в Польшу с Украины уехали 507 тысяч трудовых мигрантов, в Россию — 343 тысячи, в Чехию — 127 тысяч, в Белоруссию — 22 тысячи. Речь идет об экономически активном населении — как правило, это работоспособные, зачастую квалифицированные мужчины молодого или среднего возраста.

Объем средств, поступающих на Украину от трудовых мигрантов, работающих за рубежом, намного превышает, к примеру, размеры кредитов Международного валютного фонда, ради которых Киев ставить население страны во все более сложные условия. Так, за 2017 год объем денежных переводов, совершенных украинскими трудовыми мигрантами из-за границы, превысил 9 млрд долларов — на 2 млрд больше, чем за год до этого.