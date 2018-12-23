Делегация Госдумы во главе с Володиным готовится к визиту во Вьетнам

Москва, 23 декабря. Делегация депутатов Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным проведет во Вьетнаме ряд встреч на различных уровнях.

Рабочий визит начнется в воскресенье, 23 декабря, когда делегация примет участие в возложении венков к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику Павшим героям. На следующий день запланировано проведение целого ряда двусторонних встреч.

Так, Володин встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, а также с премьер-министром Нгуен Суан Фуком. После этого спикер Госдумы проведет встречу со своим коллегой, председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

«Основными темами обсуждения станут вопросы двустороннего взаимодействия России и Вьетнама, в том числе в рамках парламентского измерения. Планируется подписание регламента межпарламентской комиссии по сотрудничеству», — сообщает пресс-служба Госдумы РФ.

Помимо спикера, в состав делегации войдут представители всех фракций нижней палаты российского парламента, а также председатели ведущих профильных комитетов.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил Вьетнам с двухдневным визитом в ноябре текущего года.