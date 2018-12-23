Порошенко заметили в элитном киевском ресторане в компании Луценко

Киев, 23 декабря. Украинский президент Петр Порошенко вместе с супругой посетил элитный киевский ресторан. Как стало известно, в данном заведении отмечал свой день рождения генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Украинское издание «Страна» сообщило, что именно к нему Порошенко и «заглянул на огонек».

Так, Порошенко был замечен в элитном заведении Catch Seafood Restaurant в компании Луценко.

«Хоть бы постеснялись, во время военного положения, — написала в Facebook журналистка Ярослава Коба. — Только что Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant, реально много охраны, думаю часа через два, пойдут по традиции в супермаркет или «пузату хату» и будут приставать к людям, чтобы сделать фотку, народный президент».

На своей странице она также опубликовала фото и видео, на которых можно увидеть высокопоставленных гостей.

Catch Seafood Restaurant является одним из самых дорогих в украинской столице. Так, чтобы отведать тартар из лосося и тунца, нужно выложить 1 тысячу 250 гривен. Большое фирменное плато из морепродуктов обойдется посетителю в 4 тысячи 980 гривен, малое — в 2 тысячи 690 гривен.

Напомним, несколько дней назад народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», жена генпрокурора Украины Ирина Луценко пришла в Верховную раду на голосование за закон о разрыве дружбы с Россией в дорогих ботильонах бренда Sebastian, которые стоят примерно тысячу долларов. Ее муж в начале декабря запретил «гнобить» проукраинских активистов.

Ранее интернет-пользователи бурно отреагировали на твит Порошенко, в котором тот назвал самолет Ан-225 «украинским гигантом».