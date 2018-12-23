В УПЦ рассказали о подготовке провокаций украинскими радикалами против прихожан

Киев, 23 декабря. Члены Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сообщают, что радикалы готовят провокации в Винницкой области.

В УПЦ МП заявили, что располагают информацией о подготовке проправительственными украинскими радикалами провокаций в отношении прихожан церкви, проживающих в Винницкой области

«В Винницкой области готовятся провокации с целью заставить духовенство и верующих перейти в раскольническую Православную церковь Украины», — сообщается в заявлении, распространенном УПЦ.

«Целью этих провокаций будет демонстрация силы, которая только и возможна при прямом столкновении: в первую очередь — со священнослужителями, которые в этих храмах служат, во вторую очередь — с паствой», — комментирует ситуацию директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Ранее депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект, согласно которому предполагается переименование УПЦ из «украинской» церкви в «российскую». По мнению экспертов, переименование может сопровождаться «захватом собственности», поскольку повлечет за собой перерегистрацию имущественных прав.

Как пишет «RT», еще один законопроект, который предстоит рассмотреть в Раде, направлен на то, чтобы каждый отдельный приход мог менять свою юрисдикцию простым решением большинства прихожан. В УПЦ не без оснований опасаются, что обеспечивать такое «решение» будут группировки заезжих радикалов, противостоять которым верующие окажутся попросту не в состоянии.

Напомним, религиозный раскол в украинском обществе спровоцировал так называемый «объединительный собор», инициированный президентом страны Петром Порошенко и ставший одним из условий предоставления автокефалии Украине. Итогом собора стало создание так называемой Православной церкви Украины, являющейся, по сути, раскольнической и возглавляемой неким Епифанием, рукоположенным в монашеский сан вопреки всем канонам — отлученным на тот момент от церкви и лишенным сана Филаретом.