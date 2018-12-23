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Губернатор Пермского края заявил об отсутствии шансов на спасение застрявших в шахте горняков

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Губернатор Пермского края заявил об отсутствии шансов на спасение застрявших в шахте горняков

Пермь, 23 декабря. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов спасти горняков, заблокированных в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске, нет. 

По его словам, шесть попыток добраться и остановить открытый огонь не увенчались успехом. Для вызволения девяти строителей из шахты было сделано все возможное, отметил Решетников.

«Спасатели говорят — шансов нет», — написал Решетников на своей странице в Instagram.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким запертых в шахте рабочих. Глава Прикамья подчеркнул, что родственникам будет оказана вся возможная помощь.

В субботу, 22 декабря, около 10.04 по московскому времени в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске произошло задымление. Девять сотрудников подрядной организации «УС-30» остались заблокированными в зоне задымления. Решетников возглавил работу оперативного штаба, который был создан на месте ЧП. Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение оказать пострадавшим в шахте необходимую помощь. Из-за сильного задымления и высокой температуры горноспасателям не удалось спуститься на необходимую глубину.

Глубина шахты составляет 500 метров, возгорание произошло на глубине 340 метров.

Автор: Алексей Громов
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