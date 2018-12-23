Губернатор Пермского края заявил об отсутствии шансов на спасение застрявших в шахте горняков
Пермь, 23 декабря. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов спасти горняков, заблокированных в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске, нет.
По его словам, шесть попыток добраться и остановить открытый огонь не увенчались успехом. Для вызволения девяти строителей из шахты было сделано все возможное, отметил Решетников.
«Спасатели говорят — шансов нет», — написал Решетников на своей странице в Instagram.
Он выразил искренние соболезнования родным и близким запертых в шахте рабочих. Глава Прикамья подчеркнул, что родственникам будет оказана вся возможная помощь.
Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
В субботу, 22 декабря, около 10.04 по московскому времени в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске произошло задымление. Девять сотрудников подрядной организации «УС-30» остались заблокированными в зоне задымления. Решетников возглавил работу оперативного штаба, который был создан на месте ЧП. Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал поручение оказать пострадавшим в шахте необходимую помощь. Из-за сильного задымления и высокой температуры горноспасателям не удалось спуститься на необходимую глубину.
Глубина шахты составляет 500 метров, возгорание произошло на глубине 340 метров.