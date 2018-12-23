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Собчак и Виторган сняли обручальные кольца

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Собчак и Виторган сняли обручальные кольца

Москва, 23 декабря. Пользователи Сети обратили внимание на отсутствие обручальных колец на руках Ксении Собчак и Максима Виторгана.

Дотошные интернет-пользователи сообщают, что кольца на руках пары исчезли на публикуемых фото примерно в конце ноября, хотя раньше неизменно присутствовали на фотографиях в социальных сетях. Ни Собчак, ни Виторган пока не дают комментариев по этому поводу.

Напомним, звездная пара поженилась в 2013 году в обстановке полной секретности а даже праздновали свадьбу тайно с участием лишь самых близких родственников и друзей.

Информация о разладе в семье Собчак и Виторгана появляется в СМИ на протяжении нескольких месяцев. Как сообщает «Газета.ру», новым ухажером Ксении Собчак называют театрального режиссера Константина Богомолова.

Последнее совместное фото супругов было опубликовано 11 декабря.  

Автор: Виталий Рыжков
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