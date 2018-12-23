Опубликована запись разговора пранкеров с главой «новой церкви» Украины

Москва, 23 декабря. В Сети появилась запись телефонного разговора пранкеров Лексуса и Вована, которые пообщились с руководителем раскольнической православной церкви Украины Епифанием от имени председателя Комитета внешних связей Европарламента Дэвида Макалистера.

Полную версию телефонного разговора выложило информационное агентство «NewsFront». Для начала пранкеры высказали Епифанию слова поддержки, назвав «объединительный собор» «огромным шагом» для Украины и даже пообещали «митрополиту» выделить гранты на программы «поддержки религиозных свобод».

Заручившись доверием Епифания, звонившие начали задавать ему «неудобные» вопросы. Так, они посетовали на неприятие православной церковью «европейской политики толерантности» и спросили, будет ли раскольническая церковь менять свое отношение к ЛГБТ.

«Я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтоб мы отходили от русской традиции и церковь была открытой и поводырем украинского народа. Мы должны отходить от русской консервативной традиции», — ответил Епифаний.

Кроме того, «митрополит» рассказал «об ощутимой поддержке» со стороны США и признал роль Соединенных Штатов, как и администрации президента Украины Петра Порошенко в формировании раскольнической церкви.

Епифаний сообщил, что, по его данным, раскольников поддерживают примерно половина православных жителей Украины и подчеркнул, что «это только начало».