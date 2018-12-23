Мамаев согласился на все 30 условий жены и прислал ей цветы

Москва, 23 декабря. Жена футболиста Павла Мамаева, находящегося в СИЗО по подозрению в совершении преступления, помирилась с мужем, простив его за многочисленные измены.

Алана Мамаева, жена скандально известного полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева, сообщила о примирении с мужем, устроив прямую трансляцию в Instagram. Алана рассказала, что простила находящемуся в СИЗО мужу все его измены, а тот, в свою очередь, выполнил 30 условий, которые поставила ему супруга.

«В моем списке есть такие пункты, которые вы даже не можете представить. Мне многие написали, что он меня пошлет с моими пунктами. Никто меня никуда не пошлет. Составляя эти пункты, я думала о семье, а не о человеке», — поведала женщина.

Среди условий, выдвинутых Мамаеву женой, регулярная проверка на детекторе лжи, а также тотальный контроль всех его контактов и звонков.

«Прошел месяц — на полиграф: изменял или не изменял. Новый номер телефона, сим-карта, запись контактов, согласованных со мной. Никакого пароля на телефоне», — рассказала Алана Мамаева.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин устроили драку в кафе и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Хулиганы также избили водителя ведущей Первого канала за сделанное им замечание у ночного клуба. В данный момент футболисты находятся под арестом в следственном изоляторе «Бутырка». Как сообщает «Газета.ру», первоначально суд постановил заключить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 декабря, однако позже Тверской районный суд продлил им арест до 8 февраля