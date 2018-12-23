«Все время на игле»: украинский бизнесмен рассказал о зависимости Порошенко

Киев, 23 декабря. Украинский бизнесмен и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута заявил, что очередной транш Международного валютного фонда (МВФ) не поможет экономике Украины. Свою позицию он озвучил в эфире телеканала NewsOne. По мнению Таруты, большая часть средств будет выделена для погашения уже существующих долгов.

«Часть разворуют, часть отдадут под те уже кредиты, которые до этого получили для того, чтобы, опять-таки, возвращать старые кредиты», — полагает Тарута.

Бизнесмен напомнил, что к моменту начала президентского срока Петра Порошенко золотовалютный резерв Украины составлял 18 миллиардов долларов США. Однако за последние пять лет значительно ухудшилась.

«Стыдно на сегодняшний день бегать с протянутой рукой и просить кредиты для того, чтобы возвращать старые кредиты», — сказал Тарута.

Он добавил, что после «революции достоинства» были уничтожены банки, а Киев попал в зависимость от западных инвесторов.

«За это время разграбили, потеряли свои деньги, уничтожили банки, и теперь всё время на игле западных кредиторов, в том числе МВФ», — сказал бизнесмен.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обсудил с главой МВФ Кристин Лагард вопросы предоставления помощи в условиях военного положения. Этот правовой режим был объявлен киевскими властями после провокации ВМС Украины в Керченском проливе.

Следует отметить, что в период военного положения согласно Конституции Украины президентские выборы не могут проводиться. Однако депутатам Рады удалось зафиксировать дату волеизъявления.