Умер сын основателя Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 23 декабря. В Саудовской Аравии на 88-м году жизни скончался сын основателя королевства и брат действующего монарха принц Таляль бен Абдель Азиз.

О смерти принца сообщил в Twitter один из его сыновей. Принц Таляль являлся 18-м сыном основателя королевства Саудовская Аравия Абдель Азиза Аль-Сауда. Действующий король Салман бен Абдель Азиз является его сводным братом.

Таляль бен Абдель Азиз занимал различные должности в правительстве королевства в 50-х годах прошлого века и был известен своими либеральными взглядами и критикой политики Эр-Рияда.

Принц Таляль создал и возглавил социалистическое движение «Свободные эмиры», после чего его сместили с государственных постов и выслали в Каир, дав свободолюбивому члену королевской семьи прозвище «Красный принц». Как пишет «Газета.ру», там принц Таляль нашел поддержку со стороны египетского лидера Гамаля Абдель Насера.

Со временем политические взгляды «Красного принца» остались в прошлом и ему разрешили вернуться на родину