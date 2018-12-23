Лоза назвал солиста «Бумбокса» неадекватным после его слов о России

Москва, 23 декабря. Российский музыкант Юрий Лоза заявил, что лидер украинской группы «Бумбокс» Александр Хлывнюк поступил как неадекватный человек, сравнив Россию с черной дырой.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Хлывнюк сравнил Россию с «черной дырой», заявив, что ее «высосали инопланетяне». Напомним, украинский коллектив «Бумбокс» отказался от гастролей по РФ с 2014 года. Как сообщает «Газета.ру», музыкант рассказал, что очень соскучился по родным и друзьям, но не намерен посещать Россию.

Комментируя это заявление, российский певец и композитор Юрий Лоза сообщил, что так может поступить лишь неадекватный человек.

«Чем отличаются сумасшедшие? Во-первых, их действия ничем не мотивированы. Во-вторых, они никогда не могут объяснить, зачем это делают. Вторая часть относится к группе «Бумбокс», потому что назвать Россию черной дырой и не объяснить, почему — это деяние как будто неадекватного человека», — сказал Лоза в интервью агентству РИА Новости.

На вопрос о том, как повлияло решение группы «Бумбокс» «расстаться» с Россией и отказаться от концертов на территории РФ, Лоза сообщил, что этого вряд ли кто-то отметил.

«Могу гарантировать, если мы сейчас выйдем на оживленную улицу Москвы, и у 100 людей спросим, как повлиял на них неприезд группы «Бумбокс», то все они спросят: а это кто?», — заявил музыкант.

Напомним, отношения между РФ и Украиной осложнились после того, как ко власти в Киеве в результате государственного переворота пришли поддерживаемые национал-радикалами прозападно настроенные силы.