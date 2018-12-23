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Экс-канцлер ФРГ Шредер объяснил, зачем США давят на «Северный поток — 2»

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Экс-канцлер ФРГ Шредер объяснил, зачем США давят на «Северный поток — 2»

Берлин, 23 декабря. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подверг критике действия США в отношении Европы в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». Свою позицию он высказал в интервью для Welt am Sonntag. 

По мнению Шредера, Германия должна стремиться к самостоятельности в экономической политике, не поддаваясь давлению Соединенных Штатов.

«Они делают это не из любви к Украине, а поскольку сами хотят поставлять газ в Германию — сжиженный газ хуже по качеству и при этом дороже, чем тот, который поставляют по трубопроводу», — отметил экс-канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что не считает себя антиамериканским политиком. Однако Берлин остро нуждается хотя бы в относительной независимости от Вашингтона.

Ранее Соединенные Штаты призвали Европу отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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