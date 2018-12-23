Сотни человек задержаны на акциях протеста во Франции

Париж, 23 декабря. В демонстрациях «акта №6» «желтых жилетов» по всей Франции приняли участие более 38 тысяч человек, полиция сообщает о 220 задержанных.

По данным министерства внутренних дел Франции, количество демонстрантов снизилось по сравнению с прошлыми выходными примерно на треть и составило, по предварительным данным, 38,9 тысяч человек против 66 тысяч неделей ранее. Наиболее заметно снижение уровня протестных настроений в Париже, где число демонстрантов снизилось в два раза и составило около двух тысяч человек.

Радиостанция France Info сообщает о том, что примерно 220 протестующих были задержаны за различные нарушения, 81 демонстрант помещен под стражу. Как сообщает «Газета.ру», на Елисейских полях в Париже для разгона акции протеста полиция применяла в субботу водометы и слезоточивый газ. К 20.00 по местному времени (22.00 по мск.) «желтые жилеты» покинули центр французской столицы.

Напомним, акции «желтых жилетов» продолжаются во Франции уже шестые выходные подряд. Протестующие, недовольные грядущим повышением цен на топливо, а также экономической политикой властей, впервые вышли на улицы 17 ноября. В данный момент акции протеста продолжаются, несмотря на значительные уступки со стороны правительства страны.