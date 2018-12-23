Президент Эстонии назвала условие для приезда в Россию

Таллин, 23 декабря. В случае ратификации пограничного договора между Эстонией и Россией президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд приедет в Москву. Об этом сообщила сама глава Эстонии. Кальюлайд дала новогоднее интервью телеканалу ETV+. Фрагмент интервью вечером в пятницу цитирует портал Delfi.

«Я уже говорила, что в одном случае поеду [в Москву] совершенно точно: если будет ратифицирован наш пограничный договор, — сказала она в интервью журналистам. — В таком случае я наверняка захотела бы поехать и поблагодарить».

Даже в условиях санкций страны Запада должны контактировать с Россией, выразила уверенность Кальюлайд.

Сущность дипломатии, по ее мнению, заключается в разговоре со всеми. Она считает, что это крайне важно и необходимо.

Напомним, ранее Кальюлайд заявила, что глобальное соглашение ООН по миграции позволит эстонцам сбежать из страны, если на Ленинградской АЭС произойдет авария.