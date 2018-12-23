Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Увлечение дегенератов»: украинского боксера Ломаченко раскритиковали за любовь к охоте

34
0 Оставить комментарий

«Увлечение дегенератов»: украинского боксера Ломаченко раскритиковали за любовь к охоте

Киев, 23 декабря. Украинский боксер Василий Ломаченко разочаровал поклонников своим увлечением  — охотой. Массовую критику вызвала фотография, опубликованная спортсменом в социальной сети Instagram.

На снимке можно увидеть отстреленную Ломаченко дичь. Боксер пообещал приготовить и съесть свою добычу. Кроме того, Ломаченко добавил к публикации хештег #веганынетошните. Большинство подписчиков спортсмена высказались о его хобби негативно.

«А вот это нехорошо, Василий. Охота  — увлечение дегенератов. Я был лучшего о тебе мнения»,  — написал dushevniysa.

С ним согласились многие другие участники дискуссии.

«Где тут мужество? Зачем стрелять по беззащитным животным? Это наоборот  — трусость»,  — пишет karapysh_aleksey.

Ранее стало известно о победе Ломаченко над Педрасой. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.