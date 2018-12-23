«Увлечение дегенератов»: украинского боксера Ломаченко раскритиковали за любовь к охоте

Киев, 23 декабря. Украинский боксер Василий Ломаченко разочаровал поклонников своим увлечением — охотой. Массовую критику вызвала фотография, опубликованная спортсменом в социальной сети Instagram.

На снимке можно увидеть отстреленную Ломаченко дичь. Боксер пообещал приготовить и съесть свою добычу. Кроме того, Ломаченко добавил к публикации хештег #веганынетошните. Большинство подписчиков спортсмена высказались о его хобби негативно.

«А вот это нехорошо, Василий. Охота — увлечение дегенератов. Я был лучшего о тебе мнения», — написал dushevniysa.

С ним согласились многие другие участники дискуссии.

Украинский боксер Ломаченко разочаровал фанатов своим увлечением https://t.co/YScrG9iCPp — Радио Голос Балтии (@radiovyzov) December 22, 2018

«Где тут мужество? Зачем стрелять по беззащитным животным? Это наоборот — трусость», — пишет karapysh_aleksey.

Ранее стало известно о победе Ломаченко над Педрасой. Об этом писала Газета.ru.