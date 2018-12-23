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Назван самый продаваемый пикап в России

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Назван самый продаваемый пикап в России

Москва, 23 декабря. Самым продаваемым пикапом в России в ноябре 2018 года стал УАЗ «Пикап». Об этом свидетельствуют данные «Автостата».

На протяжении месяца было продано 452 единицы. Отечественный автомобиль вытеснил с первой позиции Toyota Hilux. «Японец» возглавил рейтинг в октябре, но по итогам ноября вернулся на третью позицию по продажам. В ноябре Toyota Hilux отдали предпочтение 364 покупателя.

Назван самый продаваемый пикап в России

На третьей позиции расположился Mitsubishi L200 с показателем 327 проданных машин.

Назван самый продаваемый пикап в России

Следует отметить, что лидерство по итогам 11 месяцев года уверенно удерживает УАЗ «Пикап» с показателем 3400 автомобилей. Toyota Hilux отстает на 600 реализованных машин.

Ранее стало известно, что в России вскоре появятся участки дороги с шумовой разметкой. В Росавтодоре пообещали внедрить новинку с января 2019 года. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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