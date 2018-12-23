Тарасова объяснила, почему Загитова плохо откатала произвольную программу

Москва, 23 декабря. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Спортсменка набрала 212,03 балла.

Загитова не смогла чисто откатать программу. Она дважды упала, набрав в сумме 131,43 балла.

Победительницей в женском одиночном катании стала Анна Щербакова. Ее результат 155,69 балла.

Выступление Загитовой прокомментировала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

«Устала. Выходят дети, прыгают четверные прыжки. Это действует на психику, — сказала Тарасова в эфире Первого канала. — Я еще спишу на акклиматизацию. Приехали, сразу коньки надевай, никакого отдыха нет. Она вчера собиралась, собиралась. Но они же живые, они не машины».

Кроме того, Загитова плохо провела разминку, что могло стать еще одной причиной неудачи, заключила тренер.

Напомним, все места в первой тройке заняли юниорки Этери Тутберидзе — Анна Щербакова (золото), Александра Трусова (серебро) и Алена Косторная (бронза).