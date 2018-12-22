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Известную актрису экстренно госпитализировали в Москве

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Известную актрису экстренно госпитализировали в Москве

Москва, 22 декабря. Актриса Театра на Покровке Татьяна Швыдкова госпитализирована в больницу в Москве после неудачного падения в центре российской столицы. Врачи подозревают у женщины перелом плеча и ушиб в области груди. В настоящее время актрису обследуют.

Татьяна Швыдкова работает в Театре на Покровке с 1993 года. Она также известна широкому кругу зрителей по своим работам в таких телевизионных сериалах как «Знахарь», «Кулагин и партнеры» и «Две судьбы: голубая кровь».

Ранее сообщалось об инциденте в московском метрополитене. Известной актрисе Татьяне Васильевой защемило голову дверями. Артистка получила синяки и повреждения зубов. Васильева выразила надежду на объективное расследование происшествия. Руководство метрополитена уже принесло пострадавшей свои извинения. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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