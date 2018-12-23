Пранкер Вован разыграл главу «новой церкви» Украины

Москва, 22 декабря. Пранкер Владимир Кузнецов, более известный под псевдонимом Вован, подтвердил факт общения с главой «новой церкви» на Украине «митрополитом» Епифанием.

Он уточнил, что беседа продлилась 53 минуты. Уже завтра Кузнецов планирует опубликовать полный текст разговора.

«Это правда, позвонили ему сегодня в 12 часов дня. Разговор длился 53 минуты. Запись выложим завтра», — сказал пранкер.

О розыгрыше Епифания ранее сообщил пресс-секретарь «новой церкви» Евстратий Зоря на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, «митрополит» заподозрил неладное и завершил разговор. Зоря добавил, что собеседник Епифания представился депутатом Европарламента. Они обсуждали вопросы предстоящих выборов и угрозы захвата Киево-Печерской Лавры.

Газета.ru уточняет, что Вован представился председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером.