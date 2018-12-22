Названа возможная причина пожара в шахте в Соликамске

Москва, 22 декабря. Начальник управления по связям с общественностью «Уралкалия» Андрей Сидоров заявил, что строительные работы, вероятно, повлияли на возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края.

«Вероятнее всего, это возгорание связано – и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». — Но пока утверждать что-то сложно».

Как отметил Сидоров, в настоящее время на месте случившегося находятся гендиректор «Уралкалия», губернатор края, оперативная группа. Вероятность того, что все хорошо, по его словам, «стремится к минимальным показателям».

В задымленной шахте «Уралкалия» в Соликамске ищут девять человек. Для спасения рабочих задействованы все ресурсы предприятия.