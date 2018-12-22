Кадыров заявил о намерении уйти с поста главы Чечни

Грозный, 22 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет закончить карьеру на посту главы региона, а не в органах власти федерального уровня. Он признался, что планирует покинуть свой пост.

Кадыров отметил, что у него нет амбиций получить работу в министерстве или других высших органах власти. Глава Чечни назвал себя человеком «не такого уровня».

«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», — заключил глава Чечни, слова которого цитирует ТАСС.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню на протяжении более десяти лет. В 2011 году его переизбрал парламент. Пять лет спустя Кадыров вновь был избран прямыми выборами. В пользу Кадыров высказались более 97% избирателей региона.

Газета.ru напоминает, что ранее Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Кадырова увеличить финансирование Чечни. .