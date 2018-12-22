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Уфимец забил до смерти гаечным ключом подругу, откусившую ему язык во время секса

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Уфимец забил до смерти гаечным ключом подругу, откусившую ему язык во время секса

Уфа, 22 декабря. Жестокое убийство произошло в Уфе при весьма пикантных обстоятельствах: местный житель забил подругу до смерти гаечным ключом из-за того, что она откусила ему язык во время секса. 

Как стало известно, инцидент произошел в гараже подозреваемого. Пара распивала спиртные напитки. Впоследствии во время полового акта мужчина резко встал и начал одеваться, чтобы пойти за водкой в магазин. Это не устроило партнершу, которая принялась целовать возлюбленного, не желая отпускать его за добавкой. Он, в свою очередь, оттолкнул ее во время поцелуя, в результате чего подруга случайно откусила ему кончик языка. Рассердившись, бойфренд нанес несчастной несколько ударов гаечным ключом. Он оставил окровавленную подругу умирать, а сам ушел. Она скончалась через несколько часов.

Суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы.

Автор: Тимур Румянцев
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