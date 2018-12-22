Пермь, 22 декабря. Спасатели остановились за десять метров до места нахождения шахтеров на шахте в Соликамске Пермского края. Об этом сообщил командир отряда. По его словам, дальнейшему передвижению препятствует высокая температура.

В задымленной шахте «Уралкалия» в Соликамске ищут девять человек. Для спасения рабочих задействованы все ресурсы предприятия. Восемь человек удалось спасти, еще девять по-прежнему ищут. О ходе операции регулярно докладывает губернатор Пермского края.

Ранее стало известно, что по факту взрыва на шахте «Уралкалия» в Соликамске следователи начали проверку. Газета «Известия» отмечает, что на месте происшествия работает оперативная группа, врачи врачи Пермского территориального центра медицины катастрофы и психологи. Издание добавляет, что на месте происшествия находится и губернатор региона.