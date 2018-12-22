ДНР: ВСУ готовят провокацию на химических предприятиях в Донбассе
Донецк, 22 декабря. Вооруженные силы Украины готовят провокацию на химических предприятиях Донецкой народной республики. Об этом сообщает министерство государственной безопасности ДНР.
Отмечается, что ВСУ планируют использовать боеприпасы, подобные боеприпасам, которые производятся исключительно в Донецкой народной республике. Ведомство утверждает, что в распоряжении Киева есть боеприпасы, изготовленные по образцу ракетного комплекса «Снежинка». Последний производится только в ДНР.
«МГБ ДНР призывает международные правозащитные организации оказать давление на киевский режим с целью недопущения реализации преступных провокаций», — указано в сообщении.
Министерство предостерегает, что провокации Киева могут обернуться многочисленными человеческими жертвами.
Ранее власти Луганской народной республики предупредили о прибытии танков украинских вооруженных сил. Об этом писала Газета.ru.