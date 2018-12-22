Бегом на праздник: Дед Мороз из Великого Устюга дал старт новогодних праздников в Петербурге. ФАН ТВ
По сложившейся городской традиции, новогодние торжества в Северной столице начались с визита главного Деда Мороза страны и зажжения огней на елке на Дворцовой площади.
С приближающимся Новым годом горожан поздравил ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.
В этом году Дед Мороз из Великого Устюга появился перед детьми, поднявшись на воздушном шаре над Дворцовой площадью. Вся праздничная церемония сопровождалась концертом для детей и их родителей. Юных петербуржцев развлекали вокально-танцевальные ансамбли, барабанщики и ведущие праздника.
Также в центре Санкт-Петербурга состоялся забег двух тысяч Дедов Морозов на дистанцию в два километра. Акция проходит в городе уже третий год.
«Я вот подбила мальчиков, а потом сын решил, что он тоже хочет подбиться. И поэтому мы все здесь. Хорошего настроения всем, и с наступающим Новым годом», — поздравляет участница забега Дедов Морозов Юлия Надежина