Бегом на праздник: Дед Мороз из Великого Устюга дал старт новогодних праздников в Петербурге. ФАН ТВ

По сложившейся городской традиции, новогодние торжества в Северной столице начались с визита главного Деда Мороза страны и зажжения огней на елке на Дворцовой площади.



С приближающимся Новым годом горожан поздравил ВРИО губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров.



В этом году Дед Мороз из Великого Устюга появился перед детьми, поднявшись на воздушном шаре над Дворцовой площадью. Вся праздничная церемония сопровождалась концертом для детей и их родителей. Юных петербуржцев развлекали вокально-танцевальные ансамбли, барабанщики и ведущие праздника.





Также в центре Санкт-Петербурга состоялся забег двух тысяч Дедов Морозов на дистанцию в два километра. Акция проходит в городе уже третий год.