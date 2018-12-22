Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 22 декабря. Незаконные вооруженные формирования открывали огонь в провинциях Латакия, Хама и в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики на протяжении минувших суток. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в САР.

Отмечается, что, несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, боевики снова открывали огонь Идлибксой зоне деэскалации.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Мамухия и Сандран провинции Латакия, Ниха, Зеллакият, Абу-Омар и Ачан провинции Хама, а также районов Захабия (дважды) и Суккари, западной и юго-западной окраин города Алеппо», — указывается в сообщении Центра примирения РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал решение Белого дома о выходе из Сирийской Арабской Республики. Об этом писала RT.