Названы периоды в жизни, когда человек наиболее одинок

Москва, 22 декабря. Выявлены три промежутка жизни человека, в которые он наиболее остро ощущает свое одиночество. Исследование провели ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего. Результаты опубликовал портал WebMD.

Участниками исследования стали люди в возрасте от 27 до 101 года. Было проанализировано их психологическое состояние. Ученые установили, что у участников в возрасте 27-30, 55-60, а также после 80 лет было обострено чувство одиночества.

В ходе эксперимента его участники заполнили опросники, которые помогли оценить, чувствуют ли они себя «брошенными».

Как отмечают исследователи, люди в возрасте 27-30 лет сравнивают себя с ровесниками, имеют склонность критически оценивать выбранный жизненный путь. Все это ведет к тому, что они «отгораживаются» от окружающих. Люди после 55 лет чувствуют себя изолированными, сталкиваясь с серьезным ухудшением здоровья. После 80 лет люди наиболее остро ощущает свое одиночество из-за потери близких и друзей.

Напомним, ранее ученые установили, что негативные эффекты от стресса резко усиливаются, если человек страдает от депрессии.