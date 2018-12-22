МИД Испании назвал последствия внезапного вывода войск США из Сирии

Мадрид, 22 декабря. Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии может осложнить ситуацию в регионе. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

«Неожиданное решение президента Трампа вывести американские войска из Сирии ставит некоторые вопросы и создает неопределенность», — пишет он в Twitter.

Глава испанского МИД указывает, что американские войска покинули Сирию до полного разгрома боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Кроме того, вывод американского контингента якобы может осложнить процесс ООН по урегулированию ситуации в Сирии. Министр также указал на то, что после ухода американцев Россия и Иран могут укрепить свои позиции в Сирии.

Напомним, что 19 декабря официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам о том, что Дональд Трамп распорядился вывести войска, незаконно находящиеся в Сирии. Решение американского лидера уже раскритиковали его политические противники, осудив главу государства за «слабость».

Примечательно, что США, Турция и страны, входящие в выступающую против ИГ1 коалицию, осуществляют незаконные военные действия на сирийской земле, поскольку они не имеют ни разрешения от официального Дамаска, ни мандата Совбеза ООН. Единственные страны, которые получили от сирийского правительства разрешение на военное присутствие,— это Россия, Иран. Кроме того, Дамаск разрешил военное присутствие ливанского движения «Хезболла».





La repentina decisión del Presidente #Trump de retirar las tropas norteamericanas de #Siria abre algunos interrogantes y crea incertidumbre. Por un lado, la derrota total del terrorismo yihadista en territorio sirio está lejos de ser un hecho y, en consecuencia, (1/4) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 22, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.