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Спорт

Загитова заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию

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Загитова заняла пятое место на чемпионате России по фигурному катанию

Москва, 22 декабря. Олимпийская чемпионка Алина Загитова завоевала золото чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Спортсменке удалось занять лишь пятое место, набрав 212,03 баллов.

По итогам короткой и произвольной программ девушка стала лидером. 

В тройке лидеров оказались Александра Трусова и Алена Косторная с результатами 229,71 и 226,54 баллов соответственно. Седьмое место получила вторая участница Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева. Анна Щербакова завоевала золото чемпионата.

Чемпионат, который проходит в Саранске, завершится 23 декабря, передает «Газета.ру».

Напомним, согласно регламенту, золотой и серебряный призеры чемпионата страны получают право выступить на чемпионате Европы.

Автор: Тимур Румянцев
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