Появилось видео пожара на руднике в Соликамске

Соликамск, 22 декабря. В Сети появилось видео пожара в шахте «Уралкалия», расположенной в Соликамске (Пермский край).

Съемка велась из-за ограждения. На кадрах ролика видны клубы дыма, поднимающегося из земли.

Ранее сообщалось о пожаре на руднике в Соликамске. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание монтажной пены. СМИ сообщают о гибели девяти горняков, однако эта информация пока что не получила подтверждения.

Спасатели уже шесть раз спускались под землю и пока не обнаружили там людей. В настоящее время осуществляется проливка ствола шахты для очередного спуска.

Между тем, МЧС России распорядилось направить в Соликамск дополнительные силы из Москвы, Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.