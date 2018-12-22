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Спасатели не смогли добраться до нужной отметки в ходе спуска в горящую шахту Соликамска

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Спасатели не смогли добраться до нужной отметки в ходе спуска в горящую шахту Соликамска

Соликамск, 22 декабря. Спасатели не смогли добраться до нужной глубины во время спуска в горящую шахту «Уралкалия» в Соликамске (Пермский край), сообщили Федеральному агентству новостей.

Сотрудники МЧС намерены осуществить еще один пролив ствола шахты и предпринять седьмую попытку спуска в рудник, где все еще могут оставаться люди. Во время прошлого спуска спасатели дали на поверхность сигнал о том, что в шахте сохраняется сильное задымление, однако людей не видно.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ направил дополнительные силы в Соликамск из Москвы, Екатеринбурга, Североуральска и Нижнего Тагила. Есть сведения о том, что в результате пожара в шахте погибли девять горняков, однако данная информация пока не подтвердилась.

На место происшествия уже вылетел заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец и начальник управления надзора в сфере труда Егор Иванов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание монтажной пены.

Автор: Антон Соколов
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