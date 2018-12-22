На Украине возбудили два уголовных дела против Гройсмана

Киев, 22 декабря. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило два уголовных дела против премьер-министра страны Владимира Гройсмана.

Глава правительства подозревается в халатности и злоупотреблении служебным положением.

«Открыто уголовное производство согласно решению суда, который обязал внести данные в единый реестр досудебных расследований», — объяснил изданию «Украинские новости» источник в НАБУ.

Он добавил, что заявителем по обоим делам выступил депутат Верховной рады Виталий Куприй. Отметим, что именно этот парламентарий накануне внес проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну России.

Бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман возглавляет украинское правительство с 14 апреля 2016 года. На своем посту он сменил Арсения Яценюка, который в настоящий момент подозревается в бюджетных растратах.