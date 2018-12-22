Четырнадцатилетняя Щербакова стала новой чемпионкой России по фигурному катанию

Саранск, 22 декабря. Четырнадцатилетняя фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на чемпионате России по фигурному катанию, который завершился в субботу в Саранске. По итогам выступлений она набрала 229,78 балла.

Второе место заняла Александра Трусова (229,71 балла), а третье — Алена Косторная (226,54 балла). Действующей олимпийской чемпионке Алине Загитовой досталось лишь пятое место (212,03), а двукратному серебряному призеру Олимпиады-2018 Евгении Медведевой — седьмое (205,90).

Отметим, что за произвольную программу Медведева получила 143,66 балла. 19-летняя спортсменка, которая дважды брала серебряную медаль на Олимпийских играх в Южной Корее, во время выступлений в Саранске упала при попытке сделать двойного аксель и заняла 14 место. В то же время 16-летняя Алина Загитова заняла первое место после короткой программы на чемпионате.