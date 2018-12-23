Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

Сирия, 23 декабря. Боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население, в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор, вели обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляли поселения на севере Хамы, убила ребенка в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух боевиков в Алеппо.

«Магавир ат-Таура»: захватили 16 террористов ИГ в «Рукбане».

Курды: напали на позиции ССА в Алеппо, арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Курдский источник передавал в Twitter (@AzadiRojava), что протурецкие группировки атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) на окраине Манбиджа.

Позже военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) сообщал, что в Манбидж едут военнослужащие Сирийской арабской армии (САА). Официальных подтверждений данные сведениям не получили. Ранее представители курдских Отрядов народной самообороны (YPG) заявили о своей готовности передать город сирийским властям.

Курдские радикалы напали на позиции «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе Калджибрина, писал военный Telegram-канал (@ehaaby55). По сведениям автора публикации, в результате атаки подконтрольная Анкаре группировка потеряла двух боевиков. Позже протурецкое формирование открыло огонь по укрытиям YPG. Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Другой Twitter-канал (@_ehlisam) передавал, что военный конвой турецкой армии направлялся из Аль-Баба в Джараблус.

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по пассажирскому автобусу на западе провинции Алеппо, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Под обстрелом джихадистов погиб ребенок.

Провинция Хомс

Боевики незаконных вооруженных формирований «Магавир ат-Таура» и «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» захватили 16 террористов «Исламского государства», скрывавшихся в лагере беженцев «Рукбан». Об этом писал оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency).

Напомним, «Рукбан» располагается внутри оккупированной США 55-километровой зоны вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Фактически поселение находится во власти радикалов, подготовленных военнослужащими США. Боевики создают в лагере критическую гуманитарную ситуацию, чтобы вынудить поселенцев оказывать им поддержку.

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжились столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный Telegram-канал (@nors2017) сообщал, что в результате атаки радикальных исламистов на позиции курдов в районе Аль-Бусейры SDF потеряли четырех боевиков.

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DonkttNews), что радикалы SDF арестовывают мирных жителей региона, обвиняя их в связях с ИГИЛ1. По сведениям автора публикации, задержанные подвергаются жестоким пыткам.

Подкрепление Сирийской арабской армии (САА) прибыло на территорию региона, писал один из источников в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). Напомним, решение о переброске в Дейр-эз-Зор дополнительных сил было принято командованием САА после заявления США о выводе своих войск из подконтрольного SDF района, часть которого захвачена бандами ИГИЛ.

Провинция Идлиб

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на территории провинции Идлиб прогремело два взрыва. Детонация СВУ произошла недалеко от города Маарет ан-Нуман. В результате инцидента ранения получил ребенок. Еще одна мина разорвалась на дороге между населенными пунктами Кафр Саджна и Шейх Дамс. Данных о пострадавших нет.

На западе региона были зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и радикалами «Исламской партии Туркестана», передавало информационное агентство Al-Masdar News. Также перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями отмечались в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Хувейн на юге провинции Идлиб, сообщал Telegram-канал (@ehaaby55).

Мирные жители региона продолжили переходить с захваченных боевиками территорий на подконтрольные правительственным войскам безопасные участки через коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими в районе Абу Духура. Об этом писал местный источник в Twitter (@RealNewsAleppo). По данным РИА Новости, за сутки опасные территории региона покинуло 285 гражданских.

Провинция Хама

В районе Аль-Гарби города Саламия неизвестный злоумышленник бросил гранату в здание школы, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Сведений о пострадавших нет.

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» продолжили дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. Военный источник передавал на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что под огнем джихадистов оказались жилые районы в данной части региона.

Кроме того, боевики предприняли новую попытку проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По информации автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку джихадистов.

В ответ правительственные войска САР начали вести обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи. Также перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами были зафиксированы в районе поселения Ас-Сахр, писал Telegram-канал (@ehaaby55).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)