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Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

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Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

Сирия, 23 декабря. Боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население,  в «Рукбане» захвачено 16 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: перебросили подкрепление в Дейр-эз-Зор, вели обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляли поселения на севере Хамы, убила ребенка в Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла двух боевиков в Алеппо.

«Магавир ат-Таура»: захватили 16 террористов ИГ в «Рукбане».

Курды: напали на позиции ССА в Алеппо, арестовывают и пытают мирных жителей Дейр-эз-Зора.

Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

Провинция Алеппо

Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

Курдский источник передавал в Twitter (@AzadiRojava), что протурецкие группировки атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) на окраине Манбиджа

Позже военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1) сообщал, что в Манбидж едут военнослужащие Сирийской арабской армии (САА). Официальных подтверждений данные сведениям не получили. Ранее представители курдских Отрядов народной самообороны (YPG) заявили о своей готовности передать город сирийским властям.

Курдские радикалы напали на позиции «Сирийской свободной армии» (ССА) в районе Калджибрина, писал военный Telegram-канал (@ehaaby55). По сведениям автора публикации, в результате атаки подконтрольная Анкаре группировка потеряла двух боевиков. Позже протурецкое формирование открыло огонь по укрытиям YPG. Об этом сообщал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Другой Twitter-канал (@_ehlisam) передавал, что военный конвой турецкой армии направлялся из Аль-Баба в Джараблус.

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по пассажирскому автобусу на западе провинции Алеппо, сообщает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Под обстрелом джихадистов погиб ребенок.

Провинция Хомс

Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

Боевики незаконных вооруженных формирований «Магавир ат-Таура» и «Бригада мученика Ахмада аль-Абдо» захватили 16 террористов «Исламского государства», скрывавшихся в лагере беженцев «Рукбан». Об этом писал оппозиционный Twitter-канал (@Step_Agency).

Напомним, «Рукбан» располагается внутри оккупированной США 55-километровой зоны вокруг американской военной базы «Ат-Танф». Фактически поселение находится во власти радикалов, подготовленных военнослужащими США. Боевики создают в лагере критическую гуманитарную ситуацию, чтобы вынудить поселенцев оказывать им поддержку.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

В восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжились столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Военный Telegram-канал (@nors2017) сообщал, что в результате атаки радикальных исламистов на позиции курдов в районе Аль-Бусейры SDF потеряли четырех боевиков.

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DonkttNews), что радикалы SDF арестовывают мирных жителей региона, обвиняя их в связях с ИГИЛ1. По сведениям автора публикации, задержанные подвергаются жестоким пыткам.

Подкрепление Сирийской арабской армии (САА) прибыло на территорию региона, писал один из источников в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). Напомним, решение о переброске в Дейр-эз-Зор дополнительных сил было принято командованием САА после заявления США о выводе своих войск из подконтрольного SDF района, часть которого захвачена бандами ИГИЛ. 

Провинция Идлиб

Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что на территории провинции Идлиб прогремело два взрыва. Детонация СВУ произошла недалеко от города Маарет ан-Нуман. В результате инцидента ранения получил ребенок. Еще одна мина разорвалась на дороге между населенными пунктами Кафр Саджна и Шейх Дамс. Данных о пострадавших нет.

На западе региона были зафиксированы столкновения между правительственными войсками САР и радикалами «Исламской партии Туркестана», передавало информационное агентство Al-Masdar News. Также перестрелки между САА и незаконными вооруженными формированиями отмечались в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамания и Хувейн на юге провинции Идлиб, сообщал Telegram-канал (@ehaaby55).

Мирные жители региона продолжили переходить с захваченных боевиками территорий на подконтрольные правительственным войскам безопасные участки через коридор, организованный сирийскими и российскими военнослужащими в районе Абу Духура. Об этом писал местный источник в Twitter (@RealNewsAleppo). По данным РИА Новости, за сутки опасные территории региона покинуло 285 гражданских.

Провинция Хама

Сирия итоги за сутки на 23 декабря 06.00: боевики «Тахрир аш-Шам» убили ребенка в Алеппо, в Дейр-эз-Зоре курды арестовывают и пытают мирное население

В районе Аль-Гарби города Саламия неизвестный злоумышленник бросил гранату в здание школы, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). Сведений о пострадавших нет.

Радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам» продолжили дестабилизировать ситуацию на севере провинции Хама. Военный источник передавал на своей странице в Twitter (@SyriawatanNews), что под огнем джихадистов оказались жилые районы в данной части региона.

Кроме того, боевики предприняли новую попытку проникнуть на подконтрольные правительственным войскам САР территории, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriawatanNews). По информации автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку джихадистов.

В ответ правительственные войска САР начали вести обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи. Также перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами были зафиксированы в районе поселения Ас-Сахр, писал Telegram-канал (@ehaaby55).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
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